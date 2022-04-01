"Безопасный регион" в школах Дубны

«Безопасный регион» - единая система видеонаблюдения Московской области, которая является эффективным инструментом для профилактики правонарушений и повышения их раскрываемости. Особое внимание в программе уделено размещению видеокамер для учреждений образования. Согласно регламента, их размещение предполагает контроль как внутренних помещений, так и прилегающей территории.

Технические специалисты «ТЕЛЕКОМ МПК» установили видеонаблюдение на стадионах Средней школы № 7 и Гимназии №8. В обзор камер попадают спортивная площадка, футбольное поле и трибуны.

Наблюдение за школьным стадионом обеспечивает контроль действий педагогов и учащихся, выявляет грубые нарушения техники безопасности и обеспечивает быстрое реагирование на происшествия (травматизм, конфликтные ситуации). Также видеонаблюдение позволяет предотвратить несанкционированное проникновение посторонних на территорию школы во время учебного процесса и делает учебно-воспитательную деятельность для учителей и учеников более безопасной.