"Безопасный регион" в школах Дубны

пятница, 01 апреля 2022 | 17:08    
#ВРЕМЯЦИФРЫ
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В рамках программы «Безопасный регион» специалисты компании «ТЕЛЕКОМ МПК» установили камеры наружного видеонаблюдения на территории Средней общеобразовательной школы №7 (г. Дубна, ул. Энтузиастов, 9) и Гимназии №8 им. Академика Н.Н. Боголюбова (г. Дубна, ул. Векслера, 23)

«Безопасный регион» - единая система видеонаблюдения Московской области, которая является эффективным инструментом для профилактики правонарушений и повышения их раскрываемости. Особое внимание в программе уделено размещению видеокамер для учреждений образования. Согласно регламента, их размещение предполагает контроль как внутренних помещений, так и прилегающей территории.

Технические специалисты «ТЕЛЕКОМ МПК» установили видеонаблюдение на стадионах Средней школы № 7 и Гимназии №8. В обзор камер попадают спортивная площадка, футбольное поле и трибуны.

Наблюдение за школьным стадионом обеспечивает контроль действий педагогов и учащихся, выявляет грубые нарушения техники безопасности и обеспечивает быстрое реагирование на происшествия (травматизм, конфликтные ситуации). Также видеонаблюдение позволяет предотвратить несанкционированное проникновение посторонних на территорию школы во время учебного процесса и делает учебно-воспитательную деятельность для учителей и учеников более безопасной. 

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Тэги: 
телеком мпк
школа
видеонаблюдение
безопасный регион
#времяцифры
Автор:
ТЕЛЕКОМ МПК