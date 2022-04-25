Безопасный регион для школы «Возможность» в Дубне

Специалисты компании «ТЕЛЕКОМ МПК» установили 3 обзорные камеры по периметру здания и 1 камеру наружного видеонаблюдения для входной группы школы «Возможность», расположенной по адресу г. Дубна, ул. Блохинцева, 3/1.

Просматривать видеозаписи системы могут сотрудники полиции, ФСБ, МЧС, а также администрация муниципалитета. Запись хранится не менее 30 дней.

Школа «Возможность» создана для детей с ограниченными возможностями здоровья, таких учебных заведений на территории Московской области единицы. Очень важно, обеспечить воспитанникам и уникальному преподавательскому составу безопасность пребывания в образовательном учреждение.

Второе отделение школы, располагающееся по адресу ул. Октябрьская д. 17 также было интегрировано в систему «Безопасный регион». Технические специалисты «ТЕЛЕКОМ МПК» модернизировали систему видеонаблюдения и установили обзорную камеру на входной группе.