Безопасный регион для школы «Возможность» в Дубне

понедельник, 25 апреля 2022 | 17:15    
#ВРЕМЯЦИФРЫ
     24
«ТЕЛЕКОМ МПК» продолжает интегрировать подмосковные учреждения образования в программу «Безопасный регион».

Специалисты компании «ТЕЛЕКОМ МПК» установили 3 обзорные камеры по периметру здания и 1 камеру наружного видеонаблюдения для входной группы школы «Возможность», расположенной по адресу г. Дубна, ул. Блохинцева, 3/1.
Просматривать видеозаписи системы могут сотрудники полиции, ФСБ, МЧС, а также администрация муниципалитета. Запись хранится не менее 30 дней.

Школа «Возможность» создана для детей с ограниченными возможностями здоровья, таких учебных заведений на территории Московской области единицы. Очень важно, обеспечить воспитанникам и уникальному преподавательскому составу безопасность пребывания в образовательном учреждение.

Второе отделение школы, располагающееся по адресу ул. Октябрьская д. 17 также было интегрировано в систему «Безопасный регион». Технические специалисты «ТЕЛЕКОМ МПК» модернизировали систему видеонаблюдения и установили обзорную камеру на входной группе.

 

 

 

 

Тэги: 
видеонаблюдение
#времяцифры
телеком мпк
безопасный регион
Автор:
ТЕЛЕКОМ МПК