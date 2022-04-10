Атом: друг или враг?

воскресенье, 10 апреля 2022 | 17:38    
Новости
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В читальном зале библиотеки Левобережья города Дубна состоялся экологический познавательный диспут. Его подготовили и провели магистранты кафедры экологии и наук о Земле Государственного университета «Дубна» Мария Семерня и Юрий Трофимов.

«Атом: друг или враг?» Тема для Дубны очень актуальная – безопасность атомной энергетики, атомных реакторов и установок, их польза и риск для человечества. Ведь в нашем городе действуeт градообразующее предприятие – Объединённый институт ядерных исследований, где на разных установках изучаются свойства атома, в Тверской области, не так далеко от нас, работает Калининская атомная электростанция на озере Удомля.

Можно ли сделать атом и его работу, исследования безопасными? Проблема затрагивает всех. Дубненцы не остались равнодушными и безучастными. Но самыми интересующимися и активными участниками стали учащиеся Дмитровского техникума СП №3 Дубна.

Для начала вспомнили урок физики: что такое атом, из чего состоит, почему и как происходит ядерная реакция? Атомная станция и принцип её работы – наглядное знакомство с презентацией, вспомнили, что это такое, как выглядит. Вроде бы ничего страшного. Объяснено просто и доступно.

А как же наделавшие в обществе столько резонанса аварии? Слушатели вспомнили не только Чернобыль, но и Фукусиму, Челябинск-40, аварию на комбинате «Маяк». Организаторы дискуссии и здесь всё разложили по «полочкам», отделили «мух» от «котлет». Ведь все эти события имеют каждое свой «почерк», отличительные причины и последствия. Так, например, масштаб радиационного заражения на Урале и «Маяке» оказался посерьёзней Чернобыля. Но мы об этом меньше знаем. Если Чернобыль и «Маяк» — следствие ошибок и халатности человека, то Фукусима – следствие стихийного бедствия, землетрясения.

Что будет, если по призыву «зелёных» активистов закрыть все атомные объекты, мы видим на примере Германии. Запасы нефти и газа отнюдь не бесконечны, солнце и ветер работают непостоянно и не везде. А «кушать» и быть в тепле хочется всегда и всем. В медицине бывают случаи, когда облучение не убивает, а спасает людям жизнь. Так, что не всё так однозначно.

Не будем спешить с выводами и винить во всех экологических бедах человечества мирный атом. Нужно просто знать и понимать где, как и зачем атом работает, а также всю ответственность человека за сложную технику и новейшие технологии. Сейчас реакторы уже более надёжные, совершенные. Люди тоже научилось на своих ошибках, которые, к сожалению, уже не исправишь. Будем же и мы умнее и ответственнее. Не только за себя, но за будущее всей Земли. Человечество должно развиваться: открывать новые элементы, материалы, осваивать просторы Вселенной, изучать тайны мироздания, древнюю историю – и во всём этом атом – первый помощник. В разумных и ответственных руках он приносит больше пользы, чем рисков и вреда.

К такому решению пришли ведущие и согласившиеся с ними слушатели. Полученные знания закрепили при помощи викторины.  В завершение программы ведущие ответили на вопросы о последствиях аварий на АЭС.

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