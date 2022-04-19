19 учащихся Университета "Дубна" начали проходить стажировку в крупнейшей российской компании розничной торговли - X5 Retail Group

В программу стажировки входят занятия от специалистов X5 Retail Group по сбору и анализу требований, баз данных, API, разработке интерфейсов, гибким методам (agile) разработке проектов и т.д.

Х5 Group работает на рынке продовольственных услуг уже более 25 лет. В 2007 году компания заняла первое место в рейтинге «Топ-200 российской розничной торговли». Специализированный интернет-портал E5 Ru, разработанный X5 Retail Group, стал лауреатом престижной премии Online Retail Awards в 2012 году в номинации «Самый яркий проект года».