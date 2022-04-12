12 апреля - День космонавтики!

В апреле 1962 года Указом Президиума Верховного Совета СССР в нашей стране был официально установлен День космонавтики.

Идею праздника предложил второй летчик-космонавт СССР Герман Титов.

В 1969 году Международная авиационная федерация изменила название и назначила на 12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики. А в 2011 году этот день стал еще и Международным днем полета человека в космос по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Под резолюцией, официально подтверждающей этот факт, подписались более шестидесяти государств.

Гонка за отправку первого человека в космос началась в октябре 1957 г., когда на орбиту планеты первым вышел советский беспилотный аппарат «Спутник-1». Позже в том же году был запущен «Спутник-2» с московской дворнягой Лайкой на борту. Три года спустя Юрий Гагарин совершил свой исторический полет.

Первые космонавты были пилотами реактивных самолетов. Они привыкли к опасным, изматывающим полетам и умели катапультироваться и приземляться на парашютах. Но даже для опытных специалистов космические путешествия несли в себе смертельную угрозу. Примерно половина из 100 беспилотных миссий, предшествовавших полету Гагарина, закончилась неудачей, и до «Востока-1» никто не был уверен, что человек может побывать в космосе и вернуться на Землю живым. Поэтому предварительно было подготовлено три сообщения о полёте Гагарина в космос. Первое — «Успешное», второе с просьбой помощи в поиске, если он упадёт на территории другой страны или в мировом океане, и третье — «Трагическое», если Гагарин погибнет.

Выполнив один оборот вокруг Земли, в 10:55:34 корабль завершил полёт. Из-за сбоя в системе торможения спускаемый аппарат с Гагариным приземлился не в запланированном месте в 110 км от Волгограда, а в Саратовской области, в районе села Смеловка.

После своего полета Юрий Алексеевич стал мировой знаменитостью. Его приветствовали в большинстве городов Советского Союза, но было еще и мировое турне, названное «Миссией мира». Космонавт посетил огромное количество стран, получив личные поздравления от глав государств. На обратной стороне Луны один из кратеров назван в честь Юрия Гагарина.

Первый орбитальный полёт стал событием планетарного масштаба и, пожалуй, единственным, сумевшим объединить так много людей в едином радостном порыве. Это была победа разума и Гагарин посвятил её будущему поколению, которое просил позаботиться о нашем общем доме:

“Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить, и приумножать эту красоту, а не разрушать ее!…”

Космос всегда был и остается одной из наиболее волнующих человечество загадок. Его дали неустанно влекут к себе исследователей всех поколений, звездное небо завораживает своей красотой. В настоящий момент в космосе побывало уже более 500 человек, но он открыл для нас лишь малую часть своих тайн, и продолжает волновать лучшие умы.

В этот день мы поздравляем всех работников космической отрасли, космонавтов, астрономов, инженеров, программистов, - всех, кто приближает человечество к звёздам!

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