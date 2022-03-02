Юные гимнастки из Дубны завоевали серебро и бронзу

Турнир собрал большое количество девочек из разных уголков страны: Москва, Воскресенск, Лобня, Мытищи, Дубна, Конаково, Тула и многих других.

Девочки 2015-2016 г.р. выступали по программе: упражнения без предмета. Конечно, не обошлось без волнений, но девочки смогли завоевать очередные медали для Дубны:

Куканова Валерия (2016 г.р.) - серебро

Иванова Оксана (2016 г.р.) - бронза

Белоусова Кира (2015 г.р.) - бронза

Козлова Арина (2015 г.р.) - бронза

Поздравляем юных спортсменок и тренерский состав с отличным выступлением! Желаем новых побед!