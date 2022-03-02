Юные гимнастки из Дубны завоевали серебро и бронзу

среда, 02 марта 2022 | 12:09    
Новости
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Воспитанницы Центра «Созвездие» отделения по художественной гимнастики «Грация» приняли участие в Открытом благотворительном турнире по художественной гимнастике «Путь мечты», который прошёл в Долгопрудном.

Турнир собрал большое количество девочек из разных уголков страны: Москва, Воскресенск, Лобня, Мытищи, Дубна, Конаково, Тула и многих других.

Девочки 2015-2016 г.р. выступали по программе: упражнения без предмета. Конечно, не обошлось без волнений, но девочки смогли завоевать очередные медали для Дубны:

  • Куканова Валерия (2016 г.р.) - серебро
  • Иванова Оксана (2016 г.р.) - бронза
  • Белоусова Кира (2015 г.р.) - бронза
  • Козлова Арина (2015 г.р.) - бронза

Поздравляем юных спортсменок и тренерский состав с отличным выступлением! Желаем новых побед!

Тэги: 
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