Юные гимнастки из Дубны завоевали серебро и бронзу

среда, 02 марта 2022 | 12:09
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Воспитанницы Центра «Созвездие» отделения по художественной гимнастики «Грация» приняли участие в Открытом благотворительном турнире по художественной гимнастике «Путь мечты», который прошёл в Долгопрудном.
Турнир собрал большое количество девочек из разных уголков страны: Москва, Воскресенск, Лобня, Мытищи, Дубна, Конаково, Тула и многих других.
Девочки 2015-2016 г.р. выступали по программе: упражнения без предмета. Конечно, не обошлось без волнений, но девочки смогли завоевать очередные медали для Дубны:
- Куканова Валерия (2016 г.р.) - серебро
- Иванова Оксана (2016 г.р.) - бронза
- Белоусова Кира (2015 г.р.) - бронза
- Козлова Арина (2015 г.р.) - бронза
Поздравляем юных спортсменок и тренерский состав с отличным выступлением! Желаем новых побед!