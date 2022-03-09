Юные дубненские спортсмены – триумфаторы международного турнира по плаванию

среда, 09 марта 2022 | 00:28    
Новости
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С 5 по 7 марта в Калуге, в 50-метровом бассейне Дворца спорта «Центральный», прошел 2-й этап открытого международного детского турнира по плаванию «Кубок Золотого Кольца» – Golden Ring Cup.

На старт престижных соревнований вышли сотни участников и среди них – воспитанники отделения плавания СШ «Дубна» Юлия Куликова и Матвей Кудряшов. Результат выступления наших пловцов блестящий: Матвей – победитель и серебряный призер GRC Swimming Cup, Юлия – 4-кратный призер соревнований.

Матвей Кудряшов стал победителем на дистанции 800 м вольным стилем (10.03,16) и серебряным призером на дистанции 200 м в/с (2.24,80). Юлия Куликова завоевала серебряные медали на дистанциях 200 м комплексным плаванием (2.49,39) и 200 м вольным стилем (2.27,84), 2 бронзовые медали – на дистанциях 800 м в/с (10.48,95) и 100 м в/с (1.08,46).

Поздравляю замечательных пловцов, их родителей и тренера Игоря Березуцкого! Желаем здоровья, сил и новых ярких побед!

Тэги: 
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