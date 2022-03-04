Вышел видео-отчет об итогах юбилейного года в Объединенном институте (Дубна)

пятница, 04 марта 2022 | 10:18    
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В 2021 году Объединенный институт ядерных исследований отмечал 65 лет своего создания. Юбилейный год был ярким на научные события.

В ОИЯИ в 2021 году:

  • удачно проведен монтаж большого соленоидального магнита для многоцелевого детектора MPD,
  • выполнен технический пуск канала Бустер-Нуклотрон,
  • установлен первый сверхпроводящий магнит в кольце коллайдера на NICA,
  • прошли первые эксперименты на Фабрике сверхтяжелых элементов,
  • на Байкале состоялся торжественный запуск крупнейшего в Северном полушарии глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD.
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