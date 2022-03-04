Вышел видео-отчет об итогах юбилейного года в Объединенном институте (Дубна)

пятница, 04 марта 2022 | 10:18
Новости5
В 2021 году Объединенный институт ядерных исследований отмечал 65 лет своего создания. Юбилейный год был ярким на научные события.
В ОИЯИ в 2021 году:
- удачно проведен монтаж большого соленоидального магнита для многоцелевого детектора MPD,
- выполнен технический пуск канала Бустер-Нуклотрон,
- установлен первый сверхпроводящий магнит в кольце коллайдера на NICA,
- прошли первые эксперименты на Фабрике сверхтяжелых элементов,
- на Байкале состоялся торжественный запуск крупнейшего в Северном полушарии глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD.