Выиграй подарочный набор от резидента ОЭЗ "Дубна" - компании "Арома Хоум"

среда, 30 марта 2022 | 16:16
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Сегодня резидент ОЭЗ "Дубна" - компания "Арома Хоум" выпускает порядка 300 наименований различных интерьерных ароматов и арома-средств с пробиотиками для уборки дома и офиса.
На данный момент компания является самой крупной в области производства ароматической продукции на российском рынке.
Участвуй в розыгрыше! Выиграй подарочный набор от резидента ОЭЗ "Дубна"!
Для участия в конкурсе необходимо:
- быть подписанным на страницу ВКонтакте ОЭЗ "Дубна" https://vk.com/oezdubna и на Телеграм-канал https://t.me/oezdubna_official
- поставить лайк к записи https://vk.com/oezdubna?w=wall-62300122_1803 и оставить комментарий «+» ниже в комментариях
Итоги будут подведены 7 апреля через рандомайзер. Желаем удачи!