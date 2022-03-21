Встреча Главы города Дубна с жителями

понедельник, 21 марта 2022 | 22:24
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Приглашаем всех, кому интересна тема ремонта объектов, расположенных на набережной, на встречу с Главой городского округа Дубна Сергеем Куликовым.
На встрече обсудим ремонт малых архитектурных форм, общественного туалета, детской площадки, определим перечень работ по каждому объекту.
Во встрече также примут участие заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и градостроительства Алексей Степаненко, сотрудники Дирекции развития наукограда, активисты.
Встречаемся у памятника Д.И. Менделееву, завтра, 22 марта, в 14.00.