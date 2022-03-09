В Университете "Дубна" заработал учебный комплекс «Промышленные и инженерные технологии»

1 марта 2022 года государственный университет «Дубна» открыл свои двери для директоров общеобразовательных организаций города для того, чтобы познакомить их с возможностями нового учебного комплекса. Преподаватели и студенты колледжа провели мастер-классы по работе на высокотехнологичном оборудовании, рассказали гостям об успехах наших студентов в соревнованиях WorldSkills, о демонстрационных экзаменах, о перспективах трудоустройства после выпуска.

Директор колледжа Шокина А.А. представила коллегам новые образовательные программы, предлагаемые школьникам города. Среди них областной проект «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья — получение профессии вместе с аттестатом», подготовка команд школьников к участию в соревнованиях Junior WorldSkills, программы профессионального обучения и многое другое. Новые возможности колледжа расширили спектр предложений университета «Дубна», и теперь школьникам будет доступна подготовка по таким компетенциям, как «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Аддитивное производство», «Инженерный дизайн CAD».

Во время открытой дискуссии гости в лице заместителя руководителя г.о. Дубна Мадфеса Н.Ю. и начальника управления народного образования администрации Жаленковой С.А. выразили уверенность в том, что состоявшаяся встреча придаст новый импульс взаимодействию между университетом «Дубна» и школами города.