В Университете "Дубна" заработал учебный комплекс «Промышленные и инженерные технологии»

среда, 09 марта 2022 | 17:11    
Новости
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В 2021 году в университете создан учебный комплекс «Промышленные и инженерные технологии», который позволяет студентам получать востребованные практические навыки на самом современном оборудовании. Комплекс создавался в рамках реализации гранта федерального конкурса «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» и расположился в колледже университета.

1 марта 2022 года государственный университет «Дубна» открыл свои двери для директоров общеобразовательных организаций города для того, чтобы познакомить их с возможностями нового учебного комплекса. Преподаватели и студенты колледжа провели мастер-классы по работе на высокотехнологичном оборудовании, рассказали гостям об успехах наших студентов в соревнованиях WorldSkills, о демонстрационных экзаменах, о перспективах трудоустройства после выпуска.

Директор колледжа Шокина А.А. представила коллегам новые образовательные программы, предлагаемые школьникам города. Среди них областной проект «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья — получение профессии вместе с аттестатом», подготовка команд школьников к участию в соревнованиях Junior WorldSkills, программы профессионального обучения и многое другое. Новые возможности колледжа расширили спектр предложений университета «Дубна», и теперь школьникам будет доступна подготовка по таким компетенциям, как «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Аддитивное производство», «Инженерный дизайн CAD».

Во время открытой дискуссии гости в лице заместителя руководителя г.о. Дубна Мадфеса Н.Ю. и начальника управления народного образования администрации Жаленковой С.А. выразили уверенность в том, что состоявшаяся встреча придаст новый импульс взаимодействию между университетом «Дубна» и школами города.

Тэги: 
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