В Университете "Дубна" ведется обучение по перспективному профилю «Геоинформационные системы и технологии»

пятница, 18 марта 2022 | 13:27    
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Программа закреплена за Институтом системного анализа и управления и входит в число самых перспективных ИТ-специальностей.

Программа подготовки в этой сфере затрагивает вопросы управления сложными природными, социальными, экономическими и технологическими системами. Спецкурсы помогут ориентироваться в таких важных областях, как недропользование, государственное и муниципальное управление, транспорт.

Преподаватели по этому профилю обучения – профессионалы в области применения геоинформационных систем и технологий в различных отраслях экономики нашего общества.

Подготовка специалистов в этом направлении ведется с учетом перспектив развития общества и запросов работодателей.

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