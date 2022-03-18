В Университете "Дубна" ведется обучение по перспективному профилю «Геоинформационные системы и технологии»

Программа подготовки в этой сфере затрагивает вопросы управления сложными природными, социальными, экономическими и технологическими системами. Спецкурсы помогут ориентироваться в таких важных областях, как недропользование, государственное и муниципальное управление, транспорт.

Преподаватели по этому профилю обучения – профессионалы в области применения геоинформационных систем и технологий в различных отраслях экономики нашего общества.

Подготовка специалистов в этом направлении ведется с учетом перспектив развития общества и запросов работодателей.