В Талдоме мигранты с ножом напали на своего бригадира

пятница, 04 марта 2022 | 11:25    
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В Москве по подозрению в вымогательстве крупной суммы задержали пятерых мигрантов. Им грозит до 7 лет в колонии и принудительное выдворение на родину, сообщила начальник пресс-службы подмосковного управления МВД Татьяна Петрова.

Целью злоумышленников стал проживающий в Талдоме 34-летний начальник строительной бригады. Стражи порядка отмечают, что приезжие из Средней Азии под угрозой ножа требовали от него около 2 миллионов рублей в счет погашения некоего неустановленного долга.

Предприниматель обратился в полицию и оперативники уголовного розыска при поддержке Росгвардии задержали злоумышленников на съемной квартире в Москве. По решению суда их взяли под стражу.

Тэги: 
Талдом
криминал
мигранты
Источник:
Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Автор:
Редакция Новостей
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