В Талдоме мигранты с ножом напали на своего бригадира

Целью злоумышленников стал проживающий в Талдоме 34-летний начальник строительной бригады. Стражи порядка отмечают, что приезжие из Средней Азии под угрозой ножа требовали от него около 2 миллионов рублей в счет погашения некоего неустановленного долга.

Предприниматель обратился в полицию и оперативники уголовного розыска при поддержке Росгвардии задержали злоумышленников на съемной квартире в Москве. По решению суда их взяли под стражу.