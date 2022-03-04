В Талдоме мигранты с ножом напали на своего бригадира

пятница, 04 марта 2022 | 11:25
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В Москве по подозрению в вымогательстве крупной суммы задержали пятерых мигрантов. Им грозит до 7 лет в колонии и принудительное выдворение на родину, сообщила начальник пресс-службы подмосковного управления МВД Татьяна Петрова.
Целью злоумышленников стал проживающий в Талдоме 34-летний начальник строительной бригады. Стражи порядка отмечают, что приезжие из Средней Азии под угрозой ножа требовали от него около 2 миллионов рублей в счет погашения некоего неустановленного долга.
Предприниматель обратился в полицию и оперативники уголовного розыска при поддержке Росгвардии задержали злоумышленников на съемной квартире в Москве. По решению суда их взяли под стражу.