В Талдоме местный житель привлечен к ответственности за дискредитацию ВС РФ

четверг, 24 марта 2022 | 16:12
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В Талдомском городском округе 27-летний местный житель на своей странице в социальной сети в открытом доступе для других пользователей разместил изображение с запрещенной символикой и призывами.
Данное правонарушение было выявлено и пресечено сотрудниками полиции. В отношении правонарушителя был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности».
Предоставленные полицией материалы рассмотрены в суде. Мужчина признан виновным в совершении правонарушения.
Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.