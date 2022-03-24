В Талдоме местный житель привлечен к ответственности за дискредитацию ВС РФ

четверг, 24 марта 2022 | 16:12    
Новости
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В Талдомском городском округе 27-летний местный житель на своей странице в социальной сети в открытом доступе для других пользователей разместил изображение с запрещенной символикой и призывами.

Данное правонарушение было выявлено и пресечено сотрудниками полиции. В отношении правонарушителя был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Предоставленные полицией материалы рассмотрены в суде. Мужчина признан виновным в совершении правонарушения.

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Тэги: 
Талдом
суд
Источник:
Пресс-служба ОМВД России по Талдомскому городскому округу
Автор:
Редакция Новостей
25.03.2022 | 16:21   
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