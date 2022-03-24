В Талдоме местный житель привлечен к ответственности за дискредитацию ВС РФ

Данное правонарушение было выявлено и пресечено сотрудниками полиции. В отношении правонарушителя был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Предоставленные полицией материалы рассмотрены в суде. Мужчина признан виновным в совершении правонарушения.

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.