В России запустят аналог Instagram под названием «Россграм»

Об этом сообщается на официальной странице проекта во «ВКонтакте».

Российский аналог Instagram будет с привычным для всех функционалом и мобильными приложениями для Android и iOS.

"Прямо сейчас у вас есть возможность стать первыми пользователями с особыми привилегиями. Сначала доступ будет открыт для топ-блогеров и партнёров (спонсоров и инвесторов). Для обычных пользователей доступ будет открыт в апреле 2022 года. Вступайте в нашу группу в телеграмме: t.me/rossgram_ru" , — сообщается на странице проекта.

Вот что написал руководитель группы разработчиков Александр Зобов:

Мы с моим партнером Кириллом Филимоновым и группой наших разработчиков уже заранее были готовы к данной развязки событий и решили не упускать возможности создать Российский аналог популярной и полюбившейся нашими соотечественниками соцсети.

В новой соцсети будут все привычные вам функции, но еще дополнительные инструменты монетизации для пользователей - платный доступ к контенту, функция сбора средств (краудфандинг), реферальная программа и другие.

Мы работаем также над функцией переноса данных из Instagram, поэтому постарайтесь выгрузить ваши данные из Instagram в разделе Настройки - Конфиденциальность и безопасность - Скачивание данных - Запросить файл в JSON-формате (не HTML).

Все желающие могут заполнить форму на сайте https://rossgram.ru/ для оповещения о запуске соцсети. Предварительно мы намечаем открыть Россграм в конце марта для партнеров и топ-блогеров. В апреле - для всех остальных пользователей.