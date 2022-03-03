В Подмосковье с 4 марта отменяют QR-коды

четверг, 03 марта 2022 | 17:35    
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Также снимаются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий.

При этом продолжат действовать следующие ограничения:

Ношение масок является обязательным;
Соблюдение социальной дистанции является обязательным;
Публичные мероприятия по-прежнему проводить нельзя, за исключением организуемых органами государственной власти.

Домашний режим для жителей Подмосковья старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным.

Тэги: 
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