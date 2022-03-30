В ОЭЗ «Дубна» запущено первое в России производство уникальных по характеристикам средств по уходу за ранами

среда, 30 марта 2022 | 16:43    
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«Хитокол», выпускаемый компанией «Эверс», представляет собой высокопористое покрытие на основе биологически активного хитозана с коллагеном, коллоидным серебром, антисептиком, анестетиком и протеолитическим ферментом химотрипсином.

Средство используется для местного лечения инфицированных и длительно незаживающих ран разной сложности, его можно применять на любой стадии раневого процесса. При контакте с раной субстанция превращается в гидрогель и полностью рассасывается.

Мощность нового производства в особой экономической зоне «Дубна» составит 80 млн изделий. Помимо «Хитокола», компания будет выпускать гидрогелевые противоожоговые, кровоостанавливающие и ранозаживляющие средства, а также защитные пластырные повязки для ран и антимикробные липкие пленки для хирургических манипуляций.

Уточняется, что весь объем продукции будет направлен на российский рынок. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП), который предоставил предприятию льготный заем.

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