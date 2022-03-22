В Минцифры пообещали запустить первый маркетплейс отечественного софта

«Понятно, что мы уже сформулировали инициативу о создании российских маркетплейсов. Понятно, что мы его можем создать под андройд. Работа эта начата», — заявил Шадаев на заседании комитета Государственной думы по информационной политике.

Он отметил, что взаимодействие с iOS предполагается более сложным в силу закрытости архитектуры этой операционной сети.

«Но мы с Apple на связи», — обнадежил глава Минцифры.

Ранее глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев выразил надежду, что «айфоны в кирпич не превратятся».

До этого в Минцифры подготовили постановление об отсрочке от армии сотрудникам IT-компаний.

Планируется, что отсрочка будет распространяться только на аккредитованные компании, но, если ИТ-компания входит в список системно значимых, то такая мера поддержки будет распространяться на всех ее сотрудников.