В Кимрах во время пожара в многоквартирном доме спасена женщина

воскресенье, 27 марта 2022 | 19:15    
Новости
     19
Вечером в субботу, 26 марта, в Кимрах на улице Пушкина произошел пожар в многоквартирном доме.

На место оперативно прибыли пожарные ПСЧ-11.

«В задымленной квартире личным составом была обнаружена женщина. Огнеборцы оперативно вывели её на свежий воздух и передали прибывшим врачам», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области.

В 21:53 была объявлена полная ликвидация пожара. Причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.

Тэги: 
Кимры
пожар
Источник:
Tverigrad
Автор:
Редакция Новостей
25.03.2022 | 17:13   
Новости
    92
Крупная авария в водоснабжении города Кимры
Четвертый день продолжаются аварийные работы на дне Волги в районе водовода (дюкера), через который питьевая вода...
Кимры | авария | водоснабжение
23.03.2022 | 16:39   
Новости
    51
Ученые Дубны развивают сотрудничество с Новочеркасским политехническим университетом
22 марта 2022 года Объединенный институт посетила делегация Южно-Российского государственного политехнического...
ОИЯИ | сотрудничество
25.03.2022 | 15:04   
Новости
    6
Огнеборцы из Дубны провели урок по пожарной безопасности для воспитанников детского сада №21 поселка Запрудня
В четверг, 24 марта, работники 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели урок по пожарной...
Мособлпожспас | учения