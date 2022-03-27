В Кимрах во время пожара в многоквартирном доме спасена женщина

воскресенье, 27 марта 2022 | 19:15
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Вечером в субботу, 26 марта, в Кимрах на улице Пушкина произошел пожар в многоквартирном доме.
На место оперативно прибыли пожарные ПСЧ-11.
«В задымленной квартире личным составом была обнаружена женщина. Огнеборцы оперативно вывели её на свежий воздух и передали прибывшим врачам», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области.
В 21:53 была объявлена полная ликвидация пожара. Причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.