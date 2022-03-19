В июне в ОЭЗ «Дубна» планируется провести очередную Ярмарку вакансий

суббота, 19 марта 2022 | 12:26    
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Традиционно в ней активно участвуют выпускники и старшекурсники университета «Дубна» - основного поставщика кадров для технико-внедренческой зоны.

В преддверие ярмарки для студентов вуза Управляющая компания организовала серию тематических семинаров «Стань работником предприятия ОЭЗ «Дубна». На второй семинар, который прошел на базе «Цифрового гаража», были приглашены студенты факультета естественных и инженерных наук - будущие биохимики и представители компании «ПСК Фарма».

На территории ОЭЗ «Дубна» резидент разрабатывает технологии и производит фармацевтическую продукцию для лечения астмы и хронических обструктивных заболеваний легких.

Студентам подробно рассказали о предприятии, выпускаемых лекарственных препаратах, перспективах развития компании, в том числе строительстве второй очереди фармацевтического завода, и востребованных в связи с расширением производственных мощностей специалистах.

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