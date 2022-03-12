В городе Кимры житель оштрафован за дискредитацию Вооружённых сил России

Полицейские незамедлительно пресекли противоправные действия и составили в отношении нарушителя протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Напомним, данная статья внесена Федеральным законом в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 4 марта текущего года и предусматривает в качестве максимальной меры наказания для граждан административный штраф в размере 100 000 рублей.

Собранные материалы были рассмотрены в суде, который признал правонарушителя виновным. 12 марта текущего года жителю Кимр назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.