В Дубненской городской больнице на свет появился восьмой ребенок в семье

среда, 30 марта 2022 | 17:26    
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Медики Дубненской городской больницы помогли женщине родить восьмого ребенка. На свет появился мальчик весом 3810 г и ростом 52 см, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Мальчика назвали Евгением. У него уже есть четыре сестры и три брата. При этом трое детей появились на свет в Дубне.

При ранней постановке на учет в этой больнице будущие мамы получают персональное сопровождение беременности высококвалифицированными врачами. 

«И этот же врач, наблюдавший женщину на протяжении всего срока, будет принимать роды. Бесплатно, по полису ОМС любого региона. У нас имеется современное медицинское оборудование. Родители с новорожденными размещаются в индивидуальных боксах. Созданы условия для проведения партнерских родов – по желанию семейной пары. Так что приглашаем всех: приезжайте рожать в Дубну», – сказал главврач Дубненской городской больницы Алексей Осипов.

Тэги: 
медицина
Дубна
дети
Источник:
РИАМО
Автор:
Редакция Новостей
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