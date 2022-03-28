В Дубне закрылся Центр занятости населения

Граждане могут подать заявления в электронном виде через портал государственных услуг Московской области или сайт «Работа в России». Оригиналы документов можно будет представить через офисы МФЦ.

Справки из ЦЗН можно получить как лично, посетив Талдомский ЦЗН, так и через региональный портал госуслуг по ссылке

Адрес Талдомского ЦЗН: 141901, Московская область, г. Талдом, мкр. Юбилейный, д. 15а, телефоны: + 74962065259, +74962060769, электронная почта: Taldom.czn@mosreg.ru