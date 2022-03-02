В Дубне стартовала Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

В акции приняли участие и.о. Главы города Мадфес Н.Ю., начальник Управления народного образования Администрации г.о. Дубна Жаленкова С.А., делегация родителей из Талдомского г.о. во главе с начальником Управления образования Малышевой Н.А., делегация из г. Лобня во главе с начальником Управления народного образования Зиновьевым В.А., делегация из Дмитровского г.о., и свыше 60 родителей из 12 школ.

Родители проверили на ЕГЭ свои знания по русскому языку и смогли на себе почувствовать волнение во время сдачи экзаменов. Родители не только написали ЕГЭ, но и услышали выступление ректора Университета Фурсаева Д.В. о приемной кампании 2022 года, начальника отдела объединенного института ядерных исследований Боброва С.В. о подготовке кафедрами вуза кадров для работы в ОИЯИ, заместителя директора гимназии №8 Прокошиной М.Е. «Об особенностях и изменениях КИМов в этом году».

Во время конференции работала комиссия экспертов по оцениванию работ. И в конце мероприятия все родители не только узнали результат своего экзамена, но и получили сертификат об участии в Акции. Хочется отметить, что почти все родители прошли минимальный порог — 40 баллов, а трое родителей набрали 76 баллов.