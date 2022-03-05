В Дубне сотрудники Госавтоинспекции провели подмосковный конкурс «Мисс и Мистер ЮИД 2022»

Перед началом праздничного концерта автоинспекторы выступили перед ребятами с приветственным словом и выразили уверенность, что деятельность ЮИДовцев – это важнейшее направление по обучению детей навыкам безопасного поведения в дорожно-транспортной среде. После напутствия своих главных наставников юные инспекторы движения продемонстрировали творческие номера и приняли участие в тематической викторине.

Кроме того, представители движения ЮИД подготовили презентации и индивидуальные проекты, в которых отразили главные вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. По итогам всех конкурсных этапов полицейские и педагоги определили лучших знатоков Правил дорожного движения среди девочек и мальчиков, получившие почетные звания «Мисс и Мистер ЮИД 2022».

Победители конкурса поблагодарили организаторов и поздравили всех ЮИДовцев России с Днем рождения. В свою очередь, сотрудники Госавтоинспекции вручили гостям праздника тематические сувениры и грамоты.