В Дубне сотрудники Госавтоинспекции провели подмосковный конкурс «Мисс и Мистер ЮИД 2022»

суббота, 05 марта 2022 | 13:21    
Новости
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В преддверии празднования Дня образования движения ЮИД сотрудники подмосковной Госавтоинспекции совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав провели конкурс «Мисс и Мистер ЮИД 2022». Мероприятие состоялось в Дубне, где перед жюри выступили отряды юных инспекторов движения со всего городского округа.

Перед началом праздничного концерта автоинспекторы выступили перед ребятами с приветственным словом и выразили уверенность, что деятельность ЮИДовцев – это важнейшее направление по обучению детей навыкам безопасного поведения в дорожно-транспортной среде. После напутствия своих главных наставников юные инспекторы движения продемонстрировали творческие номера и приняли участие в тематической викторине.

Кроме того, представители движения ЮИД подготовили презентации и индивидуальные проекты, в которых отразили главные вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. По итогам всех конкурсных этапов полицейские и педагоги определили лучших знатоков Правил дорожного движения среди девочек и мальчиков, получившие почетные звания «Мисс и Мистер ЮИД 2022».

Победители конкурса  поблагодарили организаторов и поздравили всех ЮИДовцев России с Днем рождения. В свою очередь, сотрудники Госавтоинспекции вручили гостям праздника тематические сувениры и грамоты.

Тэги: 
Дубна
конкурс
ГИБДД
Источник:
ГИБДД г.о. Дубна
Автор:
Редакция Новостей
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