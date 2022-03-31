В Дубне пройдет конференция "Бизнес24" для предпринимателей и руководителей бизнеса

Чтобы вести бизнес в условиях кризиса, необходимы проверенные инструменты и правильная стратегия развития. На конференции выступят действующие предприниматели. Доклады будут посвящены интернет-маркетингу, стратегическому планированию бизнеса, автоматизации бизнес-процессов.

С приветственным словом выступит Президент Торгово-Промышленной Палаты Дубны Бобров Владимир Николаевич. Среди спикеров конференции — практикующие эксперты и владельцы малого бизнеса. Слушатели получат опыт на примере реальных ситуаций, познакомятся с актуальными инструментами для роста и управления бизнесом.

Мероприятие проводит компания СМБ Консалтинг. Участие для предпринимателей и руководителей бесплатно. Место проведение: Бизнес-зал Резидент Отеля ОЭЗ «Дубна».

Регистрация по ссылке: https://www.smbconsulting.ru/seminars/dubna2022/?utm_source=dubnaru