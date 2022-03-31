В Дубне пройдет конференция "Бизнес24" для предпринимателей и руководителей бизнеса

четверг, 31 марта 2022 | 08:27    
Новости
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21 апреля в ОЭЗ «Дубна» пройдет бесплатная Конференция Бизнес24 для предпринимателей и руководителей бизнеса города и резидентов Особой Экономической Зоны.

Чтобы вести бизнес в условиях кризиса, необходимы проверенные инструменты и правильная стратегия развития. На конференции выступят действующие предприниматели. Доклады будут посвящены интернет-маркетингу, стратегическому планированию бизнеса, автоматизации бизнес-процессов.

С приветственным словом выступит Президент Торгово-Промышленной Палаты Дубны Бобров Владимир Николаевич. Среди спикеров конференции — практикующие эксперты и владельцы малого бизнеса. Слушатели получат опыт на примере реальных ситуаций, познакомятся с актуальными инструментами для роста и управления бизнесом.

Мероприятие проводит компания СМБ Консалтинг. Участие для предпринимателей и руководителей бесплатно. Место проведение: Бизнес-зал Резидент Отеля ОЭЗ «Дубна».

Регистрация по ссылке: https://www.smbconsulting.ru/seminars/dubna2022/?utm_source=dubnaru

Тэги: 
бизнесу
конференция
Источник:
Анна Азарова, Redbee
Автор:
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