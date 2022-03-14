В Дубне прошла ярмарка мастеров: объединяясь в творчестве

По словам организаторов, ярмарка, прежде всего, предполагала создание площадки для неформальных и творческих контактов для сотрудников Института, чтобы дать людям возможность познакомиться, узнать друг друга с новой стороны. Эта задача была реализована в полной мере – на мероприятии царила атмосфера тепла и созидания. Многие, как мастера, так и посетители, пришли на ярмарку с детьми. Юные участники принимали активное участие в ярмарке и представили публике свое творчество, показав коллекции собственных рисунков, аппликаций, миниатюры из валеной шерсти и даже книги. Так, 10-летняя Саша Балдина представила сборник историй и стихов, которые она написала на английском языке, «My true magic stories». Экземпляр этой книги стал часть библиотечного фонда «Блохинки».

Ярмарка собрала не только сотрудников ОИЯИ, членов их семей, представителей нескольких национальных групп ОИЯИ, но также молодых египетских ученых, которые прибыли на очную практику в Учебно-научный центр ОИЯИ. Моха Масуд, участница студенческой практики УНЦ ОИЯИ из Египта, отметила, что ожидала, что мероприятие будет несколько больше, но, с другой стороны, это дало возможность теснее пообщаться с мастерами: «Здесь очень милые люди, видно, как все любят творчество. Я очень рада возможности лично пообщаться с людьми. Ярмарка мне очень понравилась. Кроме этого, и я, и мои коллеги приобрели здесь для себя несколько интересных вещей».

Угощая всех посетителей домашними восточными сладостями, Айтекин Исаева, супруга представителя национальной группы Азербайджана в ОИЯИ Рафаэла Исаева, рассказала, что мероприятие очень понравилось ее дочери, увлеченной рисованием: «Наш ребенок просто в восторге, потому что здесь она смогла фактически организовать собственную выставку и показать людям свои рисунки. Это поможет поддержать ее интерес к творчеству, будет мотивировать развиваться в этой сфере. К тому же здесь просто приятно находиться, было здорово познакомиться с другими сотрудниками ОИЯИ и их семьями».

Анна Вертоградова, дубненский керамист, делясь впечатлениям от участия в ярмарке, охарактеризовала ее как место, где происходит обмен позитивной, творческой энергией: «Сейчас, когда всем сложно, как никогда нужно общение. Очень важно не закрываться, не замыкаться в себе, а наоборот двигаться навстречу друг другу — объединяться, делиться знаниями, творчеством. Ведь не зря говорят, что красота спасет мир».

Петра Бенешова, старший специалист Департамента международных связей ОИЯИ, отметила, что была рада узнать своих коллег с новой стороны, а ее дочь заинтересовалась мастер-классами по керамике: «Это позволит моей девочке отвлечься от своего смартфона. Я стремлюсь погружаться в творческую среду для чего езжу на мастер-классы в Москву. На этой ярмарке я нашла те виды творчества, которыми интересуюсь, и теперь смогу заняться ими в Дубне».

Эту мысль продолжила председатель Женского комитета ОИЯИ Елена Бадави, рассказавшая о предложении организовать на базе ОИЯИ регулярные мастер-классы по керамике и лепке из глины под руководством Анны Вертоградовой: «Мы стремимся объединить людей, дать им возможность настроиться на созидательный лад. Работа руками создает медитативное настроение, позволяет отвлечься, сфокусироваться на чем-то положительном. И вместе с этим — это знакомство друг с другом в новом качестве». Еще одна идея, находящаяся в разработке у Женского комитета — это организация группы взаимопомощи, во главе с сотрудником ОИЯИ, имеющим базовые знания в области психологии. На днях успешно прошла встреча с психологом, организованная комитетом, и этот формат показал свою востребованность.

Обо всех мероприятиях, проходящих под эгидой Женского комитета ОИЯИ, можно узнать, подписавшись на канал в Telegram: https://t.me/women_jinr. Женский комитет ОИЯИ приглашает энтузиастов делиться своими идеями и предложениями по адресу women@jinr.ru, а всех сотрудников ОИЯИ и членов их семей – приходить на мероприятия комитета и почувствовать себя членом большой, дружной, интернациональной семьи Объединенного института ядерных исследований.