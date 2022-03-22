В Дубне прошел Всероссийский турнир по самбо «Герои спорта»

В спорткомплексе «Руслан» Глава Дубны Сергей Куликов вместе с главным судьей, мастером спорта СССР по самбо и дзюдо Николаем Малышевым тепло поприветствовали участников из Дубны, Талдома, Запрудни, Твери, Кимр, Пушкино и Сергиева Посада. За победу в разных весовых и возрастных категориях боролись более 200 человек.

Поздравляем победителей и желаем новых ярких эмоций и побед!