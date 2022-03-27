В Дубне прошел первый открытый урок по теннису на колясках

Теннис на колясках – хорошая возможность для развития и реабилитации для детей с ДЦП и другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В Подмосковье и других городах России уже действуют такие площадки, наш город стал 23-м.

Тренировки бесплатные. Мячи и ракетки выдают организаторы. Занятия во Дворце спорта «Радуга» будут проходить каждую субботу в 12:00. Сначала организаторы будут проводить уроки тенниса раз в неделю, позже, если желающих будет много, количество тренировок увеличится.

Все подробности можно узнать по телефону: 8 (925) 205-25-38.