В Дубне проходят научную практику студенты с Камчатки

Академический обмен стал возможен благодаря созданному в октябре прошлого года Инфоцентру ОИЯИ на базе этого вуза. Двое студентов КамГУ не только учатся работать в новой для себя области ядерной физики, но и решают практические задачи установки BM@N – одного из экспериментов мегасайенс-проекта NICA.

«Сейчас проходит очередной сеанс подпрограммы по исследованию короткодействующих корреляций (SRC), а очень скоро начнется и первый физический сеанс основной программы эксперимента BM@N, к которому идет активная подготовка. Илья и Андрей приехали решать задачи программной поддержки эксперимента», — рассказал научный руководитель практики студентов в ОИЯИ Константин Герценбергер, к. т. н., начальник группы математического и программного обеспечения научно-экспериментального отдела физики столкновений тяжелых ионов на комплексе NICA в ЛФВЭ ОИЯИ.

Он рассказал, что у ребят есть опыт работы с различными проектами, поэтому они готовы к тому, чтобы оперативно, за 7 – 10 дней, войти в тематику работы и приступить к решению важных для эксперимента задач.

Илья Заводевкин, студент второго курса магистратуры, занимается разработкой технологии визуализации событий эксперимента BM@N. Студент третьего курса бакалавриата Андрей Дегодьев включился в доработку системы мониторинга состояний работающих информационных сервисов эксперимента BM@N.