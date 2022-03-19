В Дубне проходят научную практику студенты с Камчатки

суббота, 19 марта 2022 | 12:14    
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В марте в Объединенный институт ядерных исследований для прохождения практики были направлены студенты физико-математического факультета Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга.

Академический обмен стал возможен благодаря созданному в октябре прошлого года Инфоцентру ОИЯИ на базе этого вуза. Двое студентов КамГУ не только учатся работать в новой для себя области ядерной физики, но и решают практические задачи установки BM@N – одного из экспериментов мегасайенс-проекта NICA.

«Сейчас проходит очередной сеанс подпрограммы по исследованию короткодействующих корреляций (SRC), а очень скоро начнется и первый физический сеанс основной программы эксперимента BM@N, к которому идет активная подготовка. Илья и Андрей приехали решать задачи программной поддержки эксперимента», — рассказал научный руководитель практики студентов в ОИЯИ Константин Герценбергер, к. т. н., начальник группы математического и программного обеспечения научно-экспериментального отдела физики столкновений тяжелых ионов на комплексе NICA в ЛФВЭ ОИЯИ.

Он рассказал, что у ребят есть опыт работы с различными проектами, поэтому они готовы к тому, чтобы оперативно, за 7 – 10 дней, войти в тематику работы и приступить к решению важных для эксперимента задач.

Илья Заводевкин, студент второго курса магистратуры, занимается разработкой технологии визуализации событий эксперимента BM@N. Студент третьего курса бакалавриата Андрей Дегодьев включился в доработку системы мониторинга состояний работающих информационных сервисов эксперимента BM@N.

«На BM@N большое количество задач, а штатных сотрудников, занимающихся программной поддержкой эксперимента, мало, поэтому мы активно привлекаем внешних участников, — добавил Константин Герценбергер. — "Эти актуальные задачи нужно решать уже сейчас. Работа идет успешно, хотя времени у практикантов не так много – всего лишь месяц, до конца марта. Я обратился в Учебно-научный центр ОИЯИ, где узнал об активном сотрудничестве с Камчатским госуниверситетом и возможностях Инфоцентра. По резюме ребята подошли для этого направления работы. Это был первый подобный опыт взаимодействия с УНЦ ОИЯИ, и я считаю его успешным. Нам нужны такие «подкованные» студенты».

Тэги: 
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