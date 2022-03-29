В Дубне проходит международная конференция по суперкомпьютерам «ПаВТ–2022»

На мероприятии рассмотрят вопросы суперкомпьютерного моделирования в биоинформатике, объединенной суперкомпьютерной инфраструктуры, параллельного программирования, вычислительной математики и суперкомпьютерного моделирования.

Приветствуя участников на открытии конференции, директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников выразил благодарность партнерам конференции – индустриальным компаниям, которые продолжают поддерживать фундаментальные исследования в области информационных технологий и параллельных вычислений.

«Поскольку информационные технологии – одна из самых быстро развивающихся областей знаний, то здесь наша главная задача – не отставать от мирового прогресса, — отметил Григорий Трубников. — У нас каждые два года происходит удвоение как по производительной мощности, так и по объему хранилищ и обрабатываемых данных. Одна из самых амбициозных целей, которые мы поставили себе к 2025–26 году, — это переход от скорости передачи данных от существующих сейчас 100–400 гигабит в секунду к скорости до 1000 Гбит в секунду и даже более высоким скоростям».

Григорий Трубников представил доклад о научной программе ОИЯИ и истории Института. Говоря об Информационном вычислительном центре ОИЯИ, директор Объединенного института подчеркнул, что центр включает в себя один из лучших суперкомпьютеров в России и одну из лучших в мире систем обработки, анализа и хранения данных. В ОИЯИ реализуются уникальные проекты по объединению в общую суперкомпьютерную вычислительную инфраструктуру не только разных архитектур, таких как центр Tier-1, облачные хранилища, суперкомпьютеры, вычислительные кластеры, но и информационных кластеров стран-участниц.

Он рассказал о перспективном проекте, реализуемом силами алгоритмистов, математиков, физиков ЛИТ, ЛТФ и ЛЯР – создании квантовых алгоритмов для конкретных задач Института. «Одна из таких задач – это расчет границ стабильности ядер, — пояснил Григорий Трубников. — Расчет сложных релятивистских систем, в которых несколько сотен нуклонов. Например, у 118-го элемента оганесона это около 300 протонов и нейтронов в общей сложности и несколько десятков электронов на оболочке. Релятивистский эффект у электронов на последних оболочках вносит определенное влияние на свойства ядра. Квантовый алгоритм по расчету границ существования ядерной материи сейчас активно развивается при поддержке Минобрнауки России, Российской академии наук коллективом, в первую очередь, из этих трех лабораторий, а также наших давних партнеров из МГУ, СПбГУ, Израиля, Франции и Германии».

Конференция «Параллельные вычислительные технологии–2022» продлится до 31 марта. В первый день мероприятия на пленарном заседании обсуждаются суперкомпьютерные технологии, искусственный интеллект и большие данные, архитектура и технологии Intel для высокопроизводительных вычислений и использование различных процессорных архитектур в едином вычислительном комплексе.

Секции конференции посвящены темам суперкомпьютерного моделирования в биоинформатике, объединенной суперкомпьютерной инфраструктуре (ОСИ) и администрированию суперкомпьютеров, технологиям разработки и оптимизации параллельных программ, вычислительной математике, суперкомпьютерному моделированию в физике и химии, моделированию процессов гидрогазодинамики и теплообмена.

Эксперты ОИЯИ расскажут о реализации ОСИ на суперкомпьютере «Говорун», об опыте использования ОСИ для генерации и реконструкции событий эксперимента MPD, о состоянии и перспективах развития компьютерного комплекса ОИЯИ.

В завершение конференции состоится награждение победителей конкурса докладов молодых ученых.

Конференция организована Министерством науки и высшего образования РФ и Суперкомпьютерным консорциумом университетов России.