В Дубне поздравили женщин-автолюбительниц с 8 марта

воскресенье, 06 марта 2022 | 19:48    
Новости
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Начальник ОМВД России по городскому округу Дубна Юрий Калинкин совместно с ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна и Авторадио в рамках традиционной акции МВД России "Цветы для автоледи" подарили тюльпаны женщинам-автолюбительницам от магазина «Цветы равно любовь».

Дамам пожелали весеннего настроения, прекрасного дня, здоровья, любви и красоты.  Автоледи с улыбкой принимали цветы и счастливые продолжали свой маршрут.  Акция «Цветы для автоледи» проводится не первый год. И, несомненно, доставляет радость и женщинам-водителям, и самим сотрудникам полиции.

Тэги: 
ГИБДД
праздник
подарки
Источник:
ГИБДД г.о. Дубна
Автор:
Редакция Новостей
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