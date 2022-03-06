В Дубне поздравили женщин-автолюбительниц с 8 марта

воскресенье, 06 марта 2022 | 19:48
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Начальник ОМВД России по городскому округу Дубна Юрий Калинкин совместно с ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна и Авторадио в рамках традиционной акции МВД России "Цветы для автоледи" подарили тюльпаны женщинам-автолюбительницам от магазина «Цветы равно любовь».
Дамам пожелали весеннего настроения, прекрасного дня, здоровья, любви и красоты. Автоледи с улыбкой принимали цветы и счастливые продолжали свой маршрут. Акция «Цветы для автоледи» проводится не первый год. И, несомненно, доставляет радость и женщинам-водителям, и самим сотрудникам полиции.