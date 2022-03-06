В Дубне поздравили женщин-автолюбительниц с 8 марта

Дамам пожелали весеннего настроения, прекрасного дня, здоровья, любви и красоты. Автоледи с улыбкой принимали цветы и счастливые продолжали свой маршрут. Акция «Цветы для автоледи» проводится не первый год. И, несомненно, доставляет радость и женщинам-водителям, и самим сотрудникам полиции.