В Дубне появились сквер «Рябиновый» и улица «Курсантская»

четверг, 17 марта 2022 | 11:17    
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Постановлением Администрации городского округа принято решение о присвоении улице, проходящей от улицы Университетской до улицы Сосновой, названия «Курсантская».

Этим же Постановлением скверу, находящемуся на земельном участке с кадастровым номером 50:40:0000000:5644, присвоено наименование «Сквер Рябиновый».

Решение принято на основании обращений Председателя Совета Ассоциации выпускников Волжского Высшего Военного Строительного Командного Училища и гражданки Афанасьевой Д.М. на общественной комиссии по городской топонимике.

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