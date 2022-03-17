В Дубне появились сквер «Рябиновый» и улица «Курсантская»

четверг, 17 марта 2022 | 11:17
Новости28
Постановлением Администрации городского округа принято решение о присвоении улице, проходящей от улицы Университетской до улицы Сосновой, названия «Курсантская».
Этим же Постановлением скверу, находящемуся на земельном участке с кадастровым номером 50:40:0000000:5644, присвоено наименование «Сквер Рябиновый».
Решение принято на основании обращений Председателя Совета Ассоциации выпускников Волжского Высшего Военного Строительного Командного Училища и гражданки Афанасьевой Д.М. на общественной комиссии по городской топонимике.