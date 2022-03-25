В Дубне полицейские вместе с отрядом ЮИД провели рейд «Это вам не игрушки!»

пятница, 25 марта 2022 | 15:11    
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В рамках социального раунда «Маленький пассажир – большая ответственность» сотрудники дубненской Госавтоинспекции вместе с мини отрядом Юных инспекторов дорожного движения, дошкольного образовательного учреждения «Созвездие» провели утренний рейд «Это вам не игрушки!», направленный на выявление нарушений перевозки детей в автомобиле.

Участники рейда встретили родителей на парковке у детского сада «Созвездие» и проверили наличие в автомобиле специальных удерживающих устройств для перевозки малышей.

«Здравствуйте, мы Отряд ЮИД и хотим, чтобы дети нашего детского сада были безопасности, можно мы проверим, правильно ли Вы перевозите ребенка в автомобиле» - обратился отряд ЮИД к родителям, которые привезли своих детей в детский садик.

Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что все родители и дети с гордостью демонстрируют свои детские автокресла, в которых находятся правильно пристегнутые дети. Дорожный патруль напоминал о дорожных ловушках, об опасности неожиданного выхода на проезжую часть, отдельно отметив необходимость пешеходам убеждаться в безопасности перед переходом.  Юные инспектора дорожного движения вручили памятки родителям по безопасной перевозке детей в автомобиле.

Организаторы акции обратились ко всем родителям с просьбой о неукоснительном соблюдении ПДД и использовании детских удерживающих устройств в автомобиле.

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