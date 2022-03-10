В Дубне общестроительные работы по международному научному проекту NICA выполнены на 98%

В этот же день руководство проекта NICA побывало на стройплощадке комплекса. Выполнение общестроительных работ на сегодня составляет 98%, наращиваются темпы по монтажу инженерных систем здания – вентиляция, электроснабжение, теплоснабжение, водоохлаждение и холодоснабжение, слаботочные системы. В тоннеле коллайдера специалисты ЛФВЭ ведут монтаж магнитов будущего ускорителя.

Несмотря на сложности текущей ситуации, руководители генподрядчика заверили, что компания «ШТРАБАГ» приложит все усилия для своевременного завершения всего объема работ и сдачи объекта к концу 2023 года в соответствии с планом.