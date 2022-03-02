В Дубне началась научная практика группы студентов из Египта

Инициатором проведения нынешней практики стал Египет, вступивший в ряды полноправных членов Объединенного института в ноябре 2021 года. Египетская сторона провела серьезный предварительный отбор среди кандидатов на участие в практике.

«Для участия в практике ОИЯИ приехали студенты магистратуры и аспирантуры разных направлений: среди участников есть ядерные инженеры, физики, химики, биологи, — отмечает руководитель национальной группы Республики Египет Ваель Бадави. – Примечательно, что в этот раз кроме студентов на практику прибыли также молодые исследователи, которые намерены найти сферы для совместных работ с учеными ОИЯИ».

Международные студенческие практики по направлениям исследований ОИЯИ являются одним из источников информации о возможностях учебы и научной работы в Институте. В течение трех недель участники прослушают ознакомительные лекции о ведущихся в лабораториях ОИЯИ исследованиях, посетят с экскурсиями базовые установки.

Студенты заранее ознакомились с предложенными ОИЯИ учебно-исследовательскими проектами и выбрали для себя наиболее интересные. Традиционно основное время практики будет посвящено их выполнению под руководством специалистов лабораторий.

«Мы надеемся, что студенты и их руководители эффективно проведут три недели в Объединенном институте», — сказал директор УНЦ ОИЯИ Станислав Пакуляк.

Напомним, что первые студенты из Египта приехали на практику в 2009 году, за 10 лет участниками студенческой практики ОИЯИ стали 249 человек.