В Дубне местный житель привлечён к ответственности за дискредитацию ВС РФ

пятница, 25 марта 2022 | 16:21    
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В подмосковной Дубне 32-летний местный житель осуществлял публичные действия, дискредитирующие Вооружённые силы Российской Федерации.

Данное правонарушение было выявлено и пресечено сотрудниками полиции. В отношении правонарушителя был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Предоставленные полицией материалы рассмотрены в суде. Мужчина признан виновным в совершении правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Тэги: 
Дубна
суд
Источник:
Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Автор:
Редакция Новостей
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