В Дубне местный житель привлечён к ответственности за дискредитацию ВС РФ

пятница, 25 марта 2022 | 16:21
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В подмосковной Дубне 32-летний местный житель осуществлял публичные действия, дискредитирующие Вооружённые силы Российской Федерации.
Данное правонарушение было выявлено и пресечено сотрудниками полиции. В отношении правонарушителя был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности».
Предоставленные полицией материалы рассмотрены в суде. Мужчина признан виновным в совершении правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.