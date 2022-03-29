В Дубне идут занятия в Клубе будущих ученых

вторник, 29 марта 2022 | 19:11    
Новости
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С февраля 2022 г. в рамках Клуба будущих ученых при Музее истории науки и техники ОИЯИ реализуется новый проект​ — «Классные уроки в музее», а точнее — в Классной лаборатории.

Проект рассчитан на школьников 2 – 6 классов. Занятия проводятся в группах до 10 человек — так каждый сможет поучаствовать в экспериментах и «потрогать» физику. Задача проекта — разностороннее знакомство детей с основами физики, постижение ее законов через зрительные образы. Организаторы проекта стараются преподнести физику просто, доступно, увлекательно, в контексте жизненных впечатлений и круга интересов ребенка. Опыты демонстрируются с помощью тех экспонатов, которые удалось собрать в Классной лаборатории.

Занятия группируются по основным разделам физики: оптике, акустике, механике, магнетизму, электричеству и др. На занятиях планируется также затронуть такие предметы, как математика, химия, биология.​

Было решено начать проект с оптики. К настоящему времени Музей располагает различными оптическими приборами, демонстрирующими самые неожиданные эффекты. И первое занятие началось с рассказа о том, что же такое оптический прибор, какие оптические приборы сопровождают нас в повседневной жизни. А далее, по ходу занятий, рассказ и демонстрация опытов ведутся от простого к сложному, от обычного к необычному, от необычного к необычайному.

Школьники будут искать ответы на различные вопросы. А можно ли увидеть в зеркале наполовину себя – наполовину своего друга? Можно ли, используя систему зеркал, проткнуть пальцем 10-рублевую монету? Чем отличается глаз стрекозы от нашего глаза?​ Что такое демонстрационный телескоп? Можно сказать, что это упрощенный телескоп в разрезе. С его помощью мы можем воспроизвести известный опыт Ньютона по разложению белого света в радужный спектр. А как создаются мультфильмы? В Классной лаборатории имеются инструменты для мультипликации, например, ручной праксиноскоп, мультпроектор на шестеренках, наборы для растровой анимации.​

Организаторы проекта надеются, что занятия дадут обильную пищу детской любознательности, расширят кругозор и, конечно же, помогут в дальнейшем постижении законов физики.​

Вся информация о занятиях размещается в группе Клуба будущих ученых в ВКонтакте.

Тэги: 
ОИЯИ
образование
музей
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