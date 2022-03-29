В Дубне идут занятия в Клубе будущих ученых

Проект рассчитан на школьников 2 – 6 классов. Занятия проводятся в группах до 10 человек — так каждый сможет поучаствовать в экспериментах и «потрогать» физику. Задача проекта — разностороннее знакомство детей с основами физики, постижение ее законов через зрительные образы. Организаторы проекта стараются преподнести физику просто, доступно, увлекательно, в контексте жизненных впечатлений и круга интересов ребенка. Опыты демонстрируются с помощью тех экспонатов, которые удалось собрать в Классной лаборатории.
Занятия группируются по основным разделам физики: оптике, акустике, механике, магнетизму, электричеству и др. На занятиях планируется также затронуть такие предметы, как математика, химия, биология.
Было решено начать проект с оптики. К настоящему времени Музей располагает различными оптическими приборами, демонстрирующими самые неожиданные эффекты. И первое занятие началось с рассказа о том, что же такое оптический прибор, какие оптические приборы сопровождают нас в повседневной жизни. А далее, по ходу занятий, рассказ и демонстрация опытов ведутся от простого к сложному, от обычного к необычному, от необычного к необычайному.
Школьники будут искать ответы на различные вопросы. А можно ли увидеть в зеркале наполовину себя – наполовину своего друга? Можно ли, используя систему зеркал, проткнуть пальцем 10-рублевую монету? Чем отличается глаз стрекозы от нашего глаза? Что такое демонстрационный телескоп? Можно сказать, что это упрощенный телескоп в разрезе. С его помощью мы можем воспроизвести известный опыт Ньютона по разложению белого света в радужный спектр. А как создаются мультфильмы? В Классной лаборатории имеются инструменты для мультипликации, например, ручной праксиноскоп, мультпроектор на шестеренках, наборы для растровой анимации.
Организаторы проекта надеются, что занятия дадут обильную пищу детской любознательности, расширят кругозор и, конечно же, помогут в дальнейшем постижении законов физики.
Вся информация о занятиях размещается в группе Клуба будущих ученых в ВКонтакте.