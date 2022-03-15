В Дубне будут выпускать субстанции к лекарствам от тяжелых болезней

Там будут производить биологические субстанции для лекарств нового поколения, направленных на борьбу с онкологией, ревматоидным артритом и другими тяжелыми заболеваниями. На встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым об этом заявила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

"Мы активно приступили к реализации нашего важного проекта — это цех по производству биотехнологических субстанций, биопрепаратов нового поколения для борьбы с онкологий, ревматоидным артритом и сложными заболеваниями", — подчеркнула Евгения Шапиро.

Она пояснила, что открытие дополнительного производства на базе уже готового предприятия позволит обеспечить нужным сырьем других участников фармацевтического рынка. Также компания может сделать упор на лекарствах, которые закупает для пациентов Минздрав Подмосковья.