В Дубне будут выпускать субстанции к лекарствам от тяжелых болезней

вторник, 15 марта 2022 | 19:47    
Новости
     6
Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ПСК Фарма» продолжит работу по импортозамещению иностранных лекарств. В условиях новых санкций предприятие объявило об открытии нового цеха.

Там будут производить биологические субстанции для лекарств нового поколения, направленных на борьбу с онкологией, ревматоидным артритом и другими тяжелыми заболеваниями. На встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым об этом заявила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

"Мы активно приступили к реализации нашего важного проекта — это цех по производству биотехнологических субстанций, биопрепаратов нового поколения для борьбы с онкологий, ревматоидным артритом и сложными заболеваниями", — подчеркнула Евгения Шапиро.

Она пояснила, что открытие дополнительного производства на базе уже готового предприятия позволит обеспечить нужным сырьем других участников фармацевтического рынка. Также компания может сделать упор на лекарствах, которые закупает для пациентов Минздрав Подмосковья.

Тэги: 
ОЭЗ Дубна
Фарма
Читать Дубна.Ru в
13.03.2022 | 12:43   
Новости
    58
Резидент ОЭЗ Дубна» компания «Мортех» приняла участие в «Московском Боут Шоу»
В преддверии очередного сезона отдыха на воде в «Крокус Экспо» была организована 15-я юбилейная Международная выставка...
ОЭЗ Дубна
12.03.2022 | 11:01   
Новости
    39
Отменена традиционная "Ярмарка вакансий" в Дубне
В связи со сложной геополитической обстановкой, информируем вас об отмене мероприятия «Ярмарка вакансий в ОЭЗ «Дубна»,...
ОЭЗ Дубна | вакансии
10.03.2022 | 11:03   
Новости
    105
С 10 марта международные платежные системы Visa и Mastercard перестают работать в России
Рассчитаться с помощью этих платёжных систем за покупку в иностранных онлайн-магазинах, а также с помощью сервисов...
финансы | онлайн сервис