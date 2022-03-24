В Дмитрове загрязняется река Яхрома - приток реки Сестра

четверг, 24 марта 2022 | 12:03    
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Участники проекта «Экорейд» отреагировали на жалобы жителей подмосковного Дмитрова.

Люди обеспокоены работоспособностью местных очистных сооружений. Объект достаточно старый, но на сайте городского округа чиновники рассказывают о новых линиях и технологических сооружениях. Они уверяют, что очистные работают эффективно.

Экоактивисты убедились, что с очистными сооружениями дела обстоят не так, как об этом рассказывают чиновники. На территорию объекта «Экорейд» не пропустили. А технолог сооружений Антон Бобров отказался комментировать их работу. Он порекомендовал экоактивистам обратиться в администрацию, отметив, что попросту боится что-либо рассказывать.

Невооруженным взглядом видно, что стоки из объекта впадают в продолжение русла реки Яхрома. По цвету воды понятно, что она не родниковая. К тому же, река не успевает замерзнуть даже в большой мороз. Что именно стекает в реку, можно только догадываться. Местные жители предполагают, что Яхрому могут загрязнять даже химическими веществами.

В деревне Горшково экоактивисты прорубили лунку в Яхромской пойме. Они увидели, как много в воде частиц грязи. Что сбрасывают в реку и почему чиновники это скрывают, предстоит выяснить «Экорейду». Экоактивисты обязательно примут все меры, чтобы привлечь к ответственности нарушителей экологического законодательства.

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