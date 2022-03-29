В Детской музыкальной школе Дубны состоялась Московская областная олимпиада

вторник, 29 марта 2022 | 12:45    
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Уровень конкуренции был очень высоким: 85 участников – представители 30 школ искусств из 20 городов Подмосковья – прошли предварительный отбор на межзональных олимпиадах.

Вручал юным музыкантам дипломы председатель жюри Московской областной теоретической олимпиады - профессор МГК, доктор искусствоведения Константин Зенкин. Поздравляю воспитанников Детской музыкальной школы и хоровой школы мальчиков и юношей "Дубна" с успешным выступлением!

Детская музыкальная школа:

Валентина Солодова (ученица Елены Николаевны Солодовой) стала обладателем Гран-при. На третьем месте Александра Бойкова и Тихон Слепов (преподаватель Наталья Валерьевна Федорук), а также Алевтина Куфтина (преподаватель Наталья Алексеевна Вылегжанина).

Хоровая школа мальчиков и юношей "Дубна":

Дипломом II степени отмечен Никита Панфилов (преподаватель Жмыхова Ирина Алексеевна). Николаю Мещерякову и Сергею Гомзину (преподаватель Волкова Ольга Алексеевна) вручены дипломы III степени.

Тэги: 
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олимпиада
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