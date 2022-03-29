В Детской музыкальной школе Дубны состоялась Московская областная олимпиада

Вручал юным музыкантам дипломы председатель жюри Московской областной теоретической олимпиады - профессор МГК, доктор искусствоведения Константин Зенкин. Поздравляю воспитанников Детской музыкальной школы и хоровой школы мальчиков и юношей "Дубна" с успешным выступлением!

Детская музыкальная школа:

Валентина Солодова (ученица Елены Николаевны Солодовой) стала обладателем Гран-при. На третьем месте Александра Бойкова и Тихон Слепов (преподаватель Наталья Валерьевна Федорук), а также Алевтина Куфтина (преподаватель Наталья Алексеевна Вылегжанина).

Хоровая школа мальчиков и юношей "Дубна":

Дипломом II степени отмечен Никита Панфилов (преподаватель Жмыхова Ирина Алексеевна). Николаю Мещерякову и Сергею Гомзину (преподаватель Волкова Ольга Алексеевна) вручены дипломы III степени.