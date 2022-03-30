Университет "Дубна" приглашаем принять участие в online-опросе для подготовки рейтинга лучших вузов России

Чтобы пройти опрос, выберите, с какой позиции вы будете отвечать:

студент или выпускник: https://raex-rr.com/poll/begin_form?type=1;

представитель академического сообщества, если вы преподаёте в вузе: https://raex-rr.com/poll/begin_form?type=2;

представитель науки, если ваша работа в первую очередь связана с научными исследованиями: https://raex-rr.com/poll/begin_form?type=3;

работодатель, если вы выступаете представителем компании/организации: https://raex-rr.com/poll/begin_form?type=4.

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Рейтинг лучших вузов страны RAEX-100 будет представлен 8 июня 2022 года на форуме «Будущее высшей школы», на сайте RAEX и в других средствах массовой информации и соцсетях.