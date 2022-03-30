Университет "Дубна" приглашаем принять участие в online-опросе для подготовки рейтинга лучших вузов России

среда, 30 марта 2022 | 10:57    
Новости
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Уважаемые студенты, магистры, аспиранты, выпускники, преподаватели, партнёры! Приглашаем вас принять участие в online-опросе для подготовки рейтинга лучших вузов России RAEX-100 в 2022 году. Понадобится оценить потенциал вуза, его сильные и слабые стороны.

Чтобы пройти опрос, выберите, с какой позиции вы будете отвечать:

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Рейтинг лучших вузов страны RAEX-100 будет представлен 8 июня 2022 года на форуме «Будущее высшей школы», на сайте RAEX и в других средствах массовой информации и соцсетях.

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