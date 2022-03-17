Ученые из Дубны провели экологические исследования воздуха на территории Республики Беларусь

Защита диссертации состоялась 14 февраля 2022 года на Ученом совете Балтийского федерального университета им. И. Канта в Калининграде, Россия. Темой кандидатской работы стала «Бриоиндикация атмосферных выпадений металлов и металлоидов в Республике Беларусь» по специальности «Геоэкология» (географические науки). Кандидатская работа была выполнена в Секторе нейтронного активационного анализа и прикладных исследований Отделения ядерной физики ЛНФ ОИЯИ под руководством советника при дирекции ЛНФ Марины Фронтасьевой, координатора Программы ООН по воздуху Европы.

В общей сложности, за время исследования были отобраны экологические образцы мхов-биомониторов с площади, охватывающей примерно 70% территории Республики Беларусь. Полученные результаты трех одновременных сборов мхов-биомониторов, которые проводят в Европе каждые пять лет, были переданы и опубликованы в Отчетах Комиссии ООН по воздуху Европы. В качестве аналитического метода определения элементного состава биомониторов в работе Юлии Алексеёнок использован метод нейтронно-активационного анализа на реакторе ИБР-2 и на реакторе BR1 в городе Мол во время прохождения стажировки в Бельгийском центре ядерных исследований (SCK CEN). Следует отметить роль консультанта диссертации, геоэколога университета им. Канта Ю. В. Королевой в подготовке диссертации.

Единогласная поддержка диссертации Ученым советом университета в Калининграде, в состав которого входят в том числе профессора Московского и Петербургского университетов, — это заслуженное признание работы, выполненной на стыке наук: биологии, химии, экологии и ядерной физики.