Ученые из Дубны: Пивоваренные дрожжи способны очищать сточные воды от тяжелых металлов

пятница, 11 марта 2022 | 09:56    
Новости
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Ученые Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ выяснили, что обычные пивоваренные дрожжи способны выступать эффективным сорбентом для очищения сточных вод от опасных загрязнений тяжелыми металлами. Исследование показало, что такой способ очистки также экономически выгоден и экологически безопасен.

Тяжелые металлы являются одними из наиболее опасных загрязнителей окружающей среды ввиду их высокой токсичности и способности накапливаться в пищевой цепи. Одним из важных путей попадания тяжелых металлов в окружающую среду являются сбросы неочищенных или плохо очищенных промышленных стоков в природные воды. Попадая в окружающую среду промышленные стоки, оказывают мощное техногенное воздействие на водные и почвенные экосистемы, вызывая нарушения естественного развития биогеоценозов.

В связи с этим на сегодняшний день важной задачей является разработка экологически чистых, дешевых и эффективных методов извлечения ионов металлов из промышленных стоков. Существующие традиционные методы имеют ряд недостатков, а именно: необходимость использования химических реагентов, производство больших объемов вторичных отходов, высокая стоимость и энергозатратность. Кроме этого, при низких концентрациях металлов в стоках эти методы показывают низкую эффективность.

Сотрудники Сектора нейтронного активационного анализа и прикладных исследований ЛНФ ОИЯИ накопили значительный опыт в проведении исследований в области экологической химии. Было проведено тестирование различных биологических и композитных сорбентов, а именно дрожжей, бактерий, цианобактерий, для очистки сточных вод от тяжелых металлов, в числе которых цинк, никель, хром, стронций и др.

По результатам проведенных исследований одним из самых эффективных сорбентов были признаны дрожжевые клетки Saccharomyces cerevisiae (пивоваренные дрожжи). Эти микроорганизмы используют в производстве многочисленных продуктов питания и напитков, поэтому они доступны в больших количествах и по низкой цене как отходы процессов ферментации, а также отличаются безопасностью для человека и высокой накопительной способностью по отношению к ионам металлов. Используя дрожжи, был проведен целый ряд экспериментов по извлечению ионов металлов как из модельных растворов, так и сточных вод гальванического производства.

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