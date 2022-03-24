Ученые Дубны: сплотиться во имя развития международного сотрудничества

четверг, 24 марта 2022 | 10:45    
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17 и 21 марта 2022 года состоялась внеочередная сессия Комитета полномочных представителей правительств государств-членов ОИЯИ. На заседании КПП ОИЯИ было принято Заявление о необходимости сохранения единства Института и международного научного партнерства.

Комитет полномочных представителей призвал все государства-члены Института сплотиться и действовать сообща, чтобы сохранить стабильность и единство ОИЯИ во имя исполнения научной миссии Института и развития международного сотрудничества.

КПП ОИЯИ выражает полную приверженность Уставу Института, заявляя, что все наши общие ресурсы используются исключительно в мирных целях и на благо человечества.

ОИЯИ создал и поддерживает уникальную среду для своих государств-членов и стран-партнеров, способствующую научному сотрудничеству и взаимному культурному обогащению.

В своем заявлении КПП ОИЯИ подтвердил поддержку дальнейшего развития ОИЯИ как международной межправительственной исследовательской организации, обеспечивающей ценную платформу для многосторонних научных коммуникаций и коллабораций. ОИЯИ должен оставаться особым научным мостом между странами для решения глобальных задач, стоящих перед человечеством, в соответствии с Софийской декларацией Комитета полномочных представителей, принятой в Болгарии в ноябре 2021 года.

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