Ученые Дубны развивают сотрудничество с Новочеркасским политехническим университетом

Стороны обсудили возможность кооперации в области научно-технических разработок, образования, а также договорились о проработке базового соглашения о сотрудничестве.

На встрече с директором ОИЯИ академиком РАН Григорием Трубниковым был представлен широкий спектр прикладных задач, решаемых в ЮРГПУ. Стороны наметили перспективные области сотрудничества по ряду разработок университета. Одним из направлений может стать такая область экспертизы Политехнического вуза, как разработка высоковольтных источников питания и магнитных систем.

“Эти задачи востребованы в Институте. Мы могли бы организовать совместные проекты или лаборатории”, — сказал директор ОИЯИ Григорий Трубников.

Ректор ЮРГПУ Юрий Разоренов, в свою очередь, отметил: “Масштаб и объем научной работы в Институте поражают. Мы почерпнули для себя массу интересного”.

ОИЯИ и Южно-российский университет детально обсудили образовательную составляющую сотрудничества. Была высказана идея приглашать студентов ЮРГПУ в Объединенный институт для прохождения преддипломной практики. Представители университета подчеркнули, что в образовательном учреждении обучаются около 700 иностранных студентов, в том числе из Вьетнама и Египта, стран-участниц ОИЯИ, и из ЮАР, ассоциированного члена Института. Они также могут приезжать в Институт на практику. Такие визиты позволят студентам ознакомиться с передовой научной инфраструктурой Института, установить связи с учеными из родных стран по линии ОИЯИ. Также был представлен формат Информационных центров ОИЯИ.

Отмечалась широкая сеть контактов ОИЯИ с партнерскими организациями как в России, так и в других странах. Так, Объединенный институт готов выступить площадкой для установления контактов ЮРГПУ с Особой экономической зоной “Дубна”.

Стороны договорились проработать базовое соглашение о сотрудничестве. В качестве одного из первых практических шагов в этом направлении стало приглашение представителей ОИЯИ посетить в ближайшем будущем университет в Новочеркасске.

В ходе визита гости посмотрели лаборатории ОИЯИ: ознакомились с мегасайенс проектом NICA и фабрикой сверхпроводящих магнитов ЛФВЭ, а также Фабрикой сверхтяжелых элементов ЛЯР. Представители ЮРГПУ побывали также в ЛИТ и Учебно-научном центре ОИЯИ.