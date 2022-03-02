Ученые Дубны принимают активное участие в Байкальской экспедиции

В течение примерно двух месяцев коллаборация Baikal-GVD планирует установить два новых кластера оптических модулей, провести ремонт и модернизацию уже установленных кластеров и продолжить работу по развитию системы передачи данных по оптическим линиям внутри установки.

Участник экспедиции, старший научный сотрудник ЛЯП ОИЯИ Баир Шайбонов поделился новостями:

Ледовый лагерь успешно развернут. Несколько команд ведут полномасштабные работы и в лагере, и в береговом центре. Уже идет монтаж нового, девятого кластера. Одна гирлянда практически полностью собрана. Кроме того, развернут комплекс по производству несущих тросов, на которых будут держаться новые гирлянды. Один такой трос подготовлен для сборки следующей гирлянды. Также ведется ремонт седьмого кластера. Две гирлянды разобраны, оборудование заменено.

Байкальский нейтринный телескоп Baikal-GVD строится силами международной коллаборации с ведущей ролью Института ядерных исследований РАН (г. Москва), основоположника этого эксперимента и направления «нейтринной астрономии высоких энергий» в мире, и Объединенного института ядерных исследований (г. Дубна). Всего в проекте принимают участие более 70 ученых и инженеров из одиннадцати исследовательских центров России, Германии, Польши, Чехии, Словакии и Казахстана.