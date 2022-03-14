Ученые Дубны о текущей ситуации

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) временно приостанавливает статус России как страны-наблюдателя...

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) временно приостанавливает статус России как страны-наблюдателя...

11.03.2022 | 14:41

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