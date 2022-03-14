Ученые Дубны о текущей ситуации

понедельник, 14 марта 2022 | 16:41    
Новости
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Актуальная информация о ключевых проектах Объединенного института ядерных исследований (Дубна).
  • Продолжается сеанс пуско-наладочных работ на ускорительном комплексе NICA, в ходе которого впервые была осуществлена совместная работа Нуклотрона и Бустера. Идет набор данных в эксперименте SRC (Short Range Correlation): сегодня (14 марта) ускорительный комплекс смог вывести на эксперимент SRC (205 корпус) 9*105 частиц.
  • На Фабрике сверхтяжелых элементов идет отработка режимов ускорения ионов титана. Высокоинтенсивный пучок титана-50 необходим для постановки экспериментов по синтезу новых сверхтяжелых элементов 119 и 120. Продолжается модернизация ускорителя У-400М. В настоящее время ведутся магнитные измерения поля основного магнита циклотрона.
  • На озере Байкал заканчивается монтаж девятого кластера байкальского нейтринного телескопа Baikal-GVD. Завершены подготовительные работы для прокладки донной кабельной линии, первой в этом сезоне. Подходят к концу работы по ремонту и модернизации ранее установленных элементов детектора.
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