Ученые Дубны: Наука сближает народы

среда, 02 марта 2022 | 16:05    
Новости
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Дирекция Объединенного института ядерных исследований, многонациональный коллектив международного научного центра с глубокой озабоченностью и тревогой переживает драматичное развитие актуальной обстановки в мире, особенно, в ряде государств-участников ОИЯИ.

Международная межправительственная организация Объединенный институт ядерных исследований создана на принципах сотрудничества ученых различных стран для совместного исследования фундаментальных свойств материи во имя мирного развития человечества. ОИЯИ более 60 лет объединяет людей, ориентированных на прогресс, познание Вселенной и содействие поиску совместных ответов на глобальные вызовы.

В сложившихся обстоятельствах Дирекция ОИЯИ, следуя уставным документам, решениям Комитета полномочных представителей и Ученого совета ОИЯИ, в качестве основных своих оперативных задач видит обеспечение бесперебойной и безопасной работы всей научно-исследовательской инфраструктуры ОИЯИ, а также оказание всей возможной и необходимой поддержки сотрудникам Института.

Дирекция ОИЯИ прилагает необходимые усилия для обеспечения оптимальных условий работы для всех своих сотрудников, содействуя решению возникающих проблем.

Дирекция ОИЯИ заверяет своих партнеров со всего мира в продолжении участия Института во всех действующих коллаборационных проектах, а также в исполнении всех обязательств в рамках действующих планов научно-исследовательских работ.

В эти сложные моменты наша многонациональная научная семья уверена: лишь вместе мы можем достигать высочайших научных результатов во имя человечества и мира на Земле.

Дирекция ОИЯИ подчеркивает свою приверженность принципам непреложной значимости научного диалога вне зависимости от национальной принадлежности и границ.

Будучи верным своему основополагающему принципу «Наука сближает народы», наш международный научный центр призывает к продолжению доверительного и плодотворного научного сотрудничества во имя нашего общего будущего.

Тэги: 
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