Ученые Дубны напомнили о Софийской декларации о ценности международной научно-технической интеграции

Ученый Совет призвал ОИЯИ к активной работе по объединению разных стран и народов для многонационального диалога во имя мира и прогрессивного научного, технологического и культурного развития человечества.

СОФИЙСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

О ценности международной научно-технической интеграции

Мы, Полномочные Представители правительств государств-членов Объединённого института ядерных исследований на сессии Комитета Полномочных Представителей (г. София, Болгария),

отмечая, что созданная 65 лет назад международная межправительственная научно-исследовательская организация ОИЯИ, объединив учёных многих стран для изучения фундаментальных свойств материи, сегодня является одним из признанных лидеров мировой науки, успешно осуществляя международную интеграцию в научных исследованиях;

принимая во внимание, что деятельность Института во имя развития научно-технологического и интеллектуального потенциала стран-участниц способствовала созданию в Дубне интернациональной научной, образовательной и культурной среды, олицетворяющей девиз «Наука сближает народы»;

исходя из понимания, что талантливые люди с их смелыми идеями и неутолимой страстью к науке – главная ценность ОИЯИ, что современная наука требует слаженной работы научных коллективов и особого внимания государств и международных организаций к созданию благоприятных условий для сотрудничества ученых;

подчеркивая важность осуществления принятого нами 25.03.2021 Стратегического плана долгосрочного развития ОИЯИ на период до 2030 года и далее для укрепления позиций наших стран в исследованиях на переднем крае науки и расширения круга стран-партнеров ОИЯИ;

осознавая непреходящее значение фундаментальной науки и ценность открытого научного диалога для преодоления стоящих перед человечеством больших вызовов;

поддерживая инициативу ЮНЕСКО о провозглашении 2022 года Международным годом фундаментальных наук в интересах устойчивого развития и дорожа высокой честью быть среди его организаторов,

согласились о нижеследующем:

укреплять дальнейшее развитие ОИЯИ в формате международной межправительственной научной организации, продвижение и обмен опытом ОИЯИ в организации многосторонних исследований и крупномасштабных научных проектов, поддерживая принципы, механизмы и формы, лежащие в основе модели ОИЯИ и обеспечивающие высокий уровень, конкурентоспособность научных результатов и интеграцию с мировой наукой;

проводить согласованную проактивную, отвечающую запросам государств-членов работу по привлечению к деятельности ОИЯИ новых государств в форме полноправного и ассоциированного членства в соответствии с принципами открытости и инклюзивности;

усилить роль ОИЯИ как уникальной интеграционной площадки для развития современных инструментов государств-членов и партнеров в сфере научной дипломатии, научного просветительства и межкультурного обмена.

Принимаем настоящую декларацию и приглашаем заинтересованные государства и научные организации, разделяющие и продвигающие ценность развития международной межправительственной научно-технической интеграции, присоединиться к многостороннему научно-техническому и образовательному сотрудничеству, реализуемому ОИЯИ ради мирного научно-технологического, социально-экономического и культурного развития стран на всех континентах планеты Земля – нашего общего дома.

24 ноября 2021 года, г. София, Болгария